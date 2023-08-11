Liverpool, Moises Caicedo'yu alıp Premier Lig rekoru kıracak Liverpool, Brighton'da forma giyen Moises Caicedo için kulübü ile 127 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Liverpool, Brighton'ın 21 yaşındaki orta sahası Moises Caicedo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Brighton ile yaptığı görüşmelerde kulüp ile prensip anlaşmasına vardı ve kısa sürede transferi bitirmek için harekete geçti.

Transfer rekoru geliyor

Bu transfer için Brighton'a tam 127 milyon euro ödeyecek olan Liverpool, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 43 resmi maça çıkan Caicedo, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.