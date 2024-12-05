Liverpool, Newcastle United'a takıldı

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United, Liverpool'u ağırladı.

Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Liverpool'un golleri 50. dakikada Jones ile 68 ve 83. dakikalarda Salah atarken Newcastle'ın sayılarını 35. dakikada Isak, 62. dakikada Gordon ve 90. dakikada Schar kaydetti.

GALİBİYET SERİSİNE SON

4 maçlık galibiyet serisi sona eren 35 puanlı Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Everton'a konuk olacak.

Puanını 20 yapan Newcastle ise Brentford deplasmanına gidecek.