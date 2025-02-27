Liverpool, Newcastle United'ı devirdi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan maçta kazanan, 2-0'lık skorla ev sahibi takım Liverpool oldu.
Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai ve 63. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.
LIVERPOOL PUANINI 67 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Liverpool 67 puana ulaşırken, Newcastle United 44 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, evinde Southampton'ı ağırlarken Newcastle United, deplasmanda West Ham ile karşılaşacak.
PUAN FARKI 13
Ligde liderliğini pekiştiren Liverpool, 67 puana ulaşarak en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.
Liverpool'un Arsenal'den 1 maç fazlası bulunuyor.
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