Liverpool, Norwich City karşısında rahat turladı

ensonhaber.com
İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesinde Liverpool ile Norwich City karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan maçı ev sahibi ekibi Liverpool 5-2'lik skorla kazandı.
Jürgen Klopp'un takımına galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Jones, 28. dakikada Darwin Nunez, 53. dakikada Diogo Jota, 63. dakikada Virgil van Dijk ve 90+5. dakikada Gravenberch kaydetti.
Liverpool, üst tura çıktı
Norwich'in golleri 22. dakikada Gibson, 69. dakikada bir dönem Giresunspor forması da giyen Borja Sainz attı.
Alınan bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış