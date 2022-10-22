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    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti

    İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Nottingham Forest, güçlü rakibi Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek 9 maç aradan sonra galip geldi. Liverpool ise bu sezon deplasmanda galibiyet alamadı.
    • 22.10.2022 - 16:40
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    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti

    İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.

    Galibiyet golü Awoniyi'den geldi

    City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Nottingham Forest 1-0 kazanırken galibiyet golü 55. dakikada Taiwo Awoniyi'nin ayağından geldi.

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti #1

    Nottingham Forest, 9 maç aradan sonra galip geldi

    Bu sonuçla beraber ligde tam 9 maç aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 9'a yükseltirken, bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Liverpool iç sahada aldığı üst üste galibiyetin ardından yine deplasmanda kaybederek 16 puanda kaldı.

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti #2

    Forest, Arsenal deplasmanına konuk olacak

    Ligin bir sonraki haftasında Liverpool evinde Leeds United'ı konuk ederken, Nottingham Forest deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti #3

    Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti #4


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