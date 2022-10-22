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Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Nottingham Forest, güçlü rakibi Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek 9 maç aradan sonra galip geldi. Liverpool ise bu sezon deplasmanda galibiyet alamadı.
- 22.10.2022 - 16:40
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.
Galibiyet golü Awoniyi'den geldi
City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Nottingham Forest 1-0 kazanırken galibiyet golü 55. dakikada Taiwo Awoniyi'nin ayağından geldi.
Nottingham Forest, 9 maç aradan sonra galip geldi
Bu sonuçla beraber ligde tam 9 maç aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 9'a yükseltirken, bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Liverpool iç sahada aldığı üst üste galibiyetin ardından yine deplasmanda kaybederek 16 puanda kaldı.
Forest, Arsenal deplasmanına konuk olacak
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool evinde Leeds United'ı konuk ederken, Nottingham Forest deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.