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Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti

Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Nottingham Forest, güçlü rakibi Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek 9 maç aradan sonra galip geldi. Liverpool ise bu sezon deplasmanda galibiyet alamadı.