Liverpool, Nottingham Forest'ı son dakikada yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Nottingham Forest ile Liverpool karşı karşıya geldi.
City Ground'da oynanan müsabakada Liverpool, son dakikada bulduğu golle rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9'da Darwin Nunez attı.
Liverpool, Manchester City'i konuk edecek
Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.
Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.
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