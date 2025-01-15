Liverpool, Nottingham Forest'ı yenemedi

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Nottingham Forest, Liverpool'u ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Nottingham'ın golünü 9. dakikada Chris Wood attı.

Liverpool'un sayısını 66. dakikada Diogo Jota kaydetti.

YİNE KAZANAMADI

Lider Liverpool, sezonun ilk devresinde 1-0 kaybettiği maçın ardından bu maçta da rakibini yenememiş oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 47 yapan Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Brentford deplasmanına gidecek.

41 puana ulaşan Nottingham Forest ise sahasında Southampton ile karşılaşacak.