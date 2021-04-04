Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
477.299
-1.74%
EXEN Coin
20.11
-3.45%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Liverpool şampiyonluk şansını yitirdi

    Liverpool şampiyonluk şansını yitirdi

    İngiltere'de son şampiyon Liverpool, Arsenal'ı 3-0 mağlup etmesine rağmen bu sezon şampiyonluk şansını resmen yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, bu sezon beklenen performansı gösteremedi.

    Jürgen Klopp'un ekibi Arsenal'ı deplasmanda 3-0 yenerek rahat bir nefes aldı ancak Leicester City'nin Manchester City'ye mağlup olmasıyla Liverpool'un şampiyonluk şansı kalmadı.

    MAÇLARININ TAMAMINI KAZANSA BİLE CITY'İ YAKALAYAMIYOR

    30 maçta 49 puanı bulunan Liverpool'un ligde 8 maçı daha var. Klopp'un ekibi bu maçların tamamını kazansa bile 25 puan önündeki Manchester City'yi yakalayamıyor.

    2019-20 sezonunda şampiyon olan ve 30 yıllık hasretini sonlandıran Liverpool, 2020-21 sezonunda bitime 8 hafta kala şampiyonluğa havlu attı.

    Liverpool şampiyonluk şansını yitirdi #1

    Liverpool şampiyonluk şansını yitirdi #2

    Liverpool şampiyonluk şansını yitirdi #3

    Liverpool şampiyonluk şansını yitirdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir