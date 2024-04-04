Liverpool, Sheffield United karşısında hata yapmadı

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İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde Liverpool ile Sheffield United karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Darwin Nunez, 76. dakikada Alexis Mac Allister ve 90. dakikada Cody Gakpo, Sheffield United'ın golünü 58. dakikada Conor Bradley (KK) kaydetti.
Liverpool, liderliğe devam etti
Jürgen Klopp'un ekibi bu galibiyetle puanını 70'e yükseltip liderliğini sürdürürken, Sheffield United ise 15 puanda kaldı.
Liverpool bir sonraki karşılaşmasında Manchester United deplasmanına giderken, Sheffield United evinde Chelsea'yi konuk edecek.
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