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    Liverpool taraftarı Ozan Kabak'a beste yaptı

    Avrupa Süper Ligi'ne karşı tepki gösteren Ozan Kabak'a Liverpool taraftarı sevgisini göstermek için adına beste yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 08:49
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    Liverpool taraftarı Ozan Kabak'a beste yaptı

    Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın 12 takımı 'Avrupa Süper Ligi' adında bir organizasyon düzenleyeceklerini açıklayıp, adeta futbol kültürünü bitirecek bir hamle yapmıştı.

    Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan organizasyon 48 saat geçmeden dağılmıştı.

    12 kulübe en büyük tepkilerden birini de milli futbolcumuz Ozan Kabak da göstermişti.

    Liverpool taraftarı Ozan Kabak a beste yaptı #1

    ADINA BESTE YAZILDI

    Henüz Liverpool'da kalıcı transferi gerçekleşmemesine rağmen, diğer takım arkadaşları gibi tepki gösteren Ozan Kabak, Liverpool taraftarının saygısını kazandı.

    Liverpool taraftarının gönlünde taht kuran Ozan Kabak adına Liverpool taraftarı beste yazdı.

    Liverpool taraftarı Ozan Kabak'a beste yaptı İZLE

    Liverpool taraftarı Ozan Kabak a beste yaptı #2

    Liverpool taraftarı Ozan Kabak a beste yaptı #3

    Liverpool taraftarı Ozan Kabak a beste yaptı #4

    Liverpool taraftarı Ozan Kabak a beste yaptı #5

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