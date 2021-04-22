Avrupa Süper Ligi'ne karşı tepki gösteren Ozan Kabak'a Liverpool taraftarı sevgisini göstermek için adına beste yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın 12 takımı 'Avrupa Süper Ligi' adında bir organizasyon düzenleyeceklerini açıklayıp, adeta futbol kültürünü bitirecek bir hamle yapmıştı.

Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan organizasyon 48 saat geçmeden dağılmıştı.

12 kulübe en büyük tepkilerden birini de milli futbolcumuz Ozan Kabak da göstermişti.

ADINA BESTE YAZILDI

Henüz Liverpool'da kalıcı transferi gerçekleşmemesine rağmen, diğer takım arkadaşları gibi tepki gösteren Ozan Kabak, Liverpool taraftarının saygısını kazandı.

Liverpool taraftarının gönlünde taht kuran Ozan Kabak adına Liverpool taraftarı beste yazdı.

Liverpool taraftarı Ozan Kabak'a beste yaptı İZLE

