Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a 2 maç ceza verildi

İHA

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un, 12 Şubat'ta Everton ile oynadığı erteleme maçında yaşanan olaylarla ilgili İngiltere Futbol Federasyonu, disiplin raporlarını açıkladı.

Goodison Park'taki mücadelenin sonunda hakem Michael Oliver'a tepki gösteren Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kırmızı kart görmüştü.

2 MAÇ CEZA ALDI

Hollandalı teknik adam, maç bittikten sonra hem müsabaka hakemine hem de yardımcı hakeme karşı uygunsuz davrandığı, hakaret ve küfür içeren sözler veya davranışlarda bulunduğu sebebiyle Düzenleme Komisyonu tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 70 bin pound da para cezasına çarptırıldı.

EVERTON MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Arne Slot, Newcastle United ve Southampton karşılaşmalarında takımın başında olamayacak.

Slot, 2 Nisan'da oynanacak Everton maçıyla birlikte saha kenarına dönecek.

YARDIMCI ANTRENÖR DE CEZA ALDI

Ayrıca oyundan atıldıktan sonra bir maç görevlisine karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen Liverpool Yardımcı Antrenörü Sipke Hulshoff de 2 maç men cezası ve 7 bin pound para cezası aldı.