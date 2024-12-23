Liverpool, Tottenham'a deplasmanda fark attı

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Premier Lig'in 17. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool deplasmanda Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 6-3 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool'un gollerini 23 ve 86. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Alexis Mac Allister, 45+1'de Dominik Szoboszlai, 54 ve 61 dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski ve 83. dakikada Dominic Solanke kaydetti.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Liverpool'da maçı 2 gol 2 asist ile tamamlayan Muhammed Salah toplam 250 gol katkısı ile Premier Lig tarihinin en fazla gol katkısı yapan tabancı oyuncusu oldu. Muhammed Salah, 249 gole katkısı bulunan Thierry Henry'i geriden bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde 39 puana ulaşarak 1 maç eksiği bulunmasına rğamen en yakın takipçisi Chelsea'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürürken, Tottenham 23 puanla 11. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Leicester City'yi ağırlarken, Tottenham deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacak.