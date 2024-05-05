Liverpool, Tottenham'ı devirdi
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 36. haftası dev bir maça sahne oldu.

Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Liverpool 4-2'lik skorla kazandı.

Liverpool, 4 golle güldü

Liverpool'un gollerini; 16. dakikada Muhammed Salah, 45. dakikada Andy Robertson, 50. dakikada Cody Gakpo ve 59. dakikada Harvey Elliot kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 72. dakikada Richarlison ve 77. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra galibiyetle tanışan Liverpool 78 puana ulaşırken, mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Tottenham 60 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Tottenham evinde Burnley'i konuk edecek.