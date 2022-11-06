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    Liverpool, Tottenham'ı iki golle geçti

    İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda güçlü rakibi Tottenham'ı 2-1 yenerek iki maç aradan sonra galip geldi.
    • 06.11.2022 - 21:31
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    Liverpool, Tottenham'ı iki golle geçti

    İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Tottenham deplasmanına konuk oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Salah iki gol kaydetti

    Liverpool, 11. ve 40. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    Liverpool, Tottenham ı iki golle geçti #1

    Kane'in golü galibiyete yetmedi

    İkinci yarıda farkı azaltmak adına rakip kaleye yüklenen Tottenham, 70. dakikada Harry Kane ile durumu 2-1 yaptı.

    Liverpool, Tottenham ı iki golle geçti #2

    Liverpool iki maç sonra kazandı

    Karşılaşmanın kalan dakikaları başka gol getirmedi ve Liverpool, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Liverpool, bu sonucun ardından ligde iki maç sonra galip geldi ve puanını 19'a çıkardı. Tottenham, 26 puanda kaldı.

    Liverpool, ligin bir sonraki haftasında sahasında Southampton ile karşılaşacak. Tottenham, bu kez sahasında Leeds United ile karşılaşacak.

    Liverpool, Tottenham ı iki golle geçti #3

    Liverpool, Tottenham ı iki golle geçti #4


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