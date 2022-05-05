Liverpool ve Real Madrid 3. kez finalde karşı karşıya

Liverpool ve Real Madrid 3. kez finalde karşı karşıya

Şampiyonlar Ligi finalistleri Real Madrid ve Liverpool oldu. İki takım, üçüncü defa finalde kozlarını paylaşacak.

Dünya liglerinde şampiyonluk heyecenları hız kesmeden devam ederken diğer yandan da Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdıran takımlar belli oldu.

Turnuvanın süpriz takımı Villarreal karşısında hata yapmayan Liverpool ile bu sezon evinde bulduğu geri dönüşler ile adından sıkça bahsettiren Real Madrid finalde eşleşti.

Takımların final hikayeleri

Liverpool

Liverpool, Şampiyonlar Ligi B grubunda başlarken Atletico Madrid, Porto ve Milan takımlarıyla eşleşti ve grubunu 18 puan ile yenilgisiz lider kapattı.

İngiliz ekibine, turnuvadaki ilk yenilgisini Inter yaşattı. İtalyan temsilcisi evinde 2-0 mağlup olmasına karşın, Anfield'ta oynanan rövanş mücadelesinde 1-0 galip gelmeyi başardı.

Çeyrek finalde ise Portekiz temsilcisi Benfica'yı evinde 3-1 mağlup edip deplasmanda da 3-3 berabere kalarak eledi.

Bir üst turda turnuvanın en süpriz takımı Villareal ile eşleşti. Jurgen Kloop'un öğrencileri İspanyol kulubü karşısında hataya yer vermedi ve 2-0'ın rövanşında 3-2'lik ikişer galibiyetle adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Real Madrid

Bu sezon yaptığı geri dönüşler ile adından sık sık bahsettiren Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi mücadelesine Inter, Shakhtar Donetsk ve Sheriff Tiraspol bulunduğu D grubunda başladı.

Gruptaki tek mağlubiyetini evinde Sheriff Tiraspol karşısında alan Madrid ekibi 15 puan ile lider tamamladı.

Son 16 turunda PSG ile eşleşen Real Madrid deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen evinde 3-1'lik aldığı galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde, Stamford Bridge'te Chelsea'yi 3-1'lik skor ile geçen Madrid, evinde ise 3-2 mağlup olmasına rağmen bir üst tura çıkmayı başardı.

Yarı finalde Manchester City ile eşleşen Real Madrid, rakibinin bulduğu 4 gole karşılık deplasmanda 3 gol ile karşılık verdi. Carlo Ancelotti'nin takımı, evinde 73. dakika'ya 1-0 yenik durumda girmesine rağmen oyuna Toni Kroos'un yerine dahil olan Rodrygo'nun 90 ve 90+1'de bulduğu goller ile maçı uzatmalara taşıdı.

Rakibi karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçiren Real Madrid, ceza sahası içinde Ruben Dias'ın Benzema'ya müdahalesinin ardından penaltı kazandı. Penaltı çizgisinde topu başına geçen Fransız yıldız, hata yapmayarak skoru 3-1'e getirdi ve Madrid ekibinin adını finale yazdırdı.

3. final müsabakası

Aralarındaki oynanacak 3. Şampiyonlar Ligi Finali Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid ve Liverpool kulüp tarihinde daha önce 2 defa finalde karşı karşıya geldi.

İlk final 1981 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler adıyla yine Paris'in ev sahipliği ile oynanırken Liverpool, Real Madrid'i 1-0 mağlup etmişti ve kupayı müzesine götüren taraf olmuştu.

İki ekibin Şampiyonlar Ligi final tarihinde 2018 yılında yolları tekrar kesişti.

Rusya'da oynanan final maçında, Real Madrid finalde rakibini 3-1'lik skor ile devirmeyi başarmıştı.

Benzema ve Salah ön planda

Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek Real Madrid ve Liverpool'da bu sezon Karim Benzema ile Mohamed Salah öne çıkan isimler oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Mohammed Salah forma giydiği 12 maçta 8 gol ve 2 asist yaparken, Karim Benzema ise 15 gol ile gol krallığında zirvede bulunuyor.

Madrid, mağlubiyet yüzü görmedi

Liverpool, kulüp tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde 4 defa final oynama başarısı gösterirken 2005'te Milan ve 2019'ta Tottenham karşısında aldığı galibiyetler ile 2 kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Real Madrid ise tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar çıktığı yedi finalde mağlubiyet yüzü görmedi.

Madrid, son beş karşılaşmadan 4 kez galip ayrıldı

Aralarındaki son beş mücadele Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan son 5 maçta İspanyol temsilcisi, rakibine karşı büyük üstünlük sağladı. Real Madrid, oynanan son beş karşılaşmada 4 galibiyet sevinci yaşarken rakip kaleye 10 gol attı. Liverpool ise rakibi karşısında sadece 1 beraberlik bulurken 2 gol ile karşılık verebildi.

Madrid'de sakat oyuncu var

Heyecanlı final öncesi Liverpool'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Real Madrid'te ise Luka Jovic ve Gareth Bale sakatlıklarından ötürü forma şansı bulamayacak.