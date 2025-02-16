Liverpool, Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton'ı devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Arne Slot yönetimindeki Liverpool ile Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.

LIVERPOOL, ÜÇ PUANI KAPTI

Liverpool, 15. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. 37. dakikada Mohamed Salah, penaltıdan attığı golle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Wolverhampton, 67. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Liverpool, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

LIVERPOOL, PUANINI 60'A ÇIKARDI

Bu sonucun ardından lider Liverpool, 60 puana yükseldi. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Wolverhampton, 19 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton, Bournemouth deplasmanına gidecek.