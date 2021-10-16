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    Liverpool, Watford'u 5 golle geçti

    Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'ı deplasmanda 5-0 yendi. Firmino hat-trick yaparken, ilk golü atan Mane tarihe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 17:19
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    Liverpool, Watford'u 5 golle geçti

    Milli ara dönüşü Liverpool, Premier Lig'de Watford'a gol oldu yağdı.

    Kırmızılar rakibini 5-0 yenerken golcüleriyle de şov yaptı.

    Liverpool'un gollerini 9. dakikada Mane, 54. dakikada Salah, 37, 52 ve 90+1'de Roberto Firmino kaydetti.

    WATFORD 7 PUANDA KALDI

    İngiliz devi maç fazlasıyla liderliğe yükselirken puanını 18 yaptı. Üst üste 2, toplamda 5. yenilgisini yaşayan Watford 7 puanda kaldı.

    Sezon başında Fenerbahçe'den Watford'a kiralık giden Ozan Tufan mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

    Karşılaşmanın ilk golünü atan Sadio Mane, Premier Lig'de penaltı kullanmadan 100 gole ulaşan 3. Afrikalı futbolcu oldu.

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