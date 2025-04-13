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Liverpool, West Ham United karşısında hata yapmadı

Liverpool, West Ham United karşısında hata yapmadı Liverpool, Premier Lig'in 32. haftasında evinde mücadele ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal ile puan farkını 13'e çıkardı.