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Liverpool, West Ham karşısında iki puan bıraktı! Salah ile Kloop tartıştı

Liverpool, West Ham karşısında iki puan bıraktı! Salah ile Kloop tartıştı Liverpool, Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu maça ise Salah ve Klopp arasında tartışma damgasını vurdu.