Liverpool'a Crystal Palace çelmesi Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında sahasında Crystal Palace'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaptırdı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Crystal Palace oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 532 gün sonra Anfield'da ilk kez bir lig maçını kaybetti

Crystal Palace'ye galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Manchester City'nin gerisine düştüler

Liverpool bu mağlubiyetle 71 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2 puan arkasına düştü. Crystal Palace ise puanını 33'e yükseltti.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında Fulham deplasmanına giderken, Crystal Palace evinde West Ham United'ı konuk edecek.