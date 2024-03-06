Liverpool’a Mohamed Salah'tan sevindiren haber İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

İHA

Premier Lig ekibi Liverpool’a, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah’tan sevindirici haber geldi.

Yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte antrenmana katılan Salah'ın, hafta sonu liderlik mücadelesinde konuk edeceği Manchester City mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

Bu sezon 14 maç kaçırdı

Salah, bu sezon Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta forma giyemedi.

31 yaşındaki futbolcu, Kırmızılılarla son olarak Premier Lig'in 25. haftasında oynanan Brentford karşısında sahaya çıkarken, ikinci yarıda dahil olduğu müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)