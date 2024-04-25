Liverpool'a şampiyonluk yolunda Everton'dan ağır darbe
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton, şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u ağırladı.

Everton, 27. dakikada Jarrad Branthwaite kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, 58. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Şampiyonluk yolunda darbe

Maçta başka gol olmayınca Liverpool karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda darbe aldı.

Bu sonuçla 74 puanda kalan Liverpool, 77 puanlı lider Arsenal'in ardından 2. sırada kaldı.

İki maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.