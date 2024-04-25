Liverpool'a şampiyonluk yolunda Everton'dan ağır darbe

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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton, şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u ağırladı.
Everton, 27. dakikada Jarrad Branthwaite kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, 58. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Şampiyonluk yolunda darbe
Maçta başka gol olmayınca Liverpool karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yolunda darbe aldı.
Bu sonuçla 74 puanda kalan Liverpool, 77 puanlı lider Arsenal'in ardından 2. sırada kaldı.
İki maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.
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