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    Liverpool'da Alisson Becker de sakatlandı

    Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, sakatlığı yüzünden 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 13:01
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    Liverpool'da Alisson Becker de sakatlandı

    28 yaşındaki file bekçisi Alisson Becker'in, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasındaki Ajax karşılaşmasının kadrosuna alınmamasının sebebi belli oldu.

    KLOPP AÇIKLADI

    Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Test sonucu diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. Kaç maç kaçıracağını tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Fakat bu tip sakatlıkların 4-5 günde iyileştiğini görmedim. O yüzden 10 ila 14 gün süreceğini sanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Liverpool da Alisson Becker de sakatlandı #1

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