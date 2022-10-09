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    Liverpool'da Arthur Melo sakatlandı

    Liverpool'un sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle transferin son günü Juventus'tan kiraladığı Arthur Melo sakatlandı.
    • 09.10.2022 - 09:45
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    Liverpool'da Arthur Melo sakatlandı

    Liverpool'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Arthur Melo'nun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    İngiliz basını, Liverpool'daki sakatlıklar nedeniyle transferin son günü Juventus'tan kiralanan Arthur Melo'nun sakatlandığını bildirdi.

    Yapılan tetkikler sonucu Melo'nun durumunun ciddi olduğu ve tedavi sürecinin 3-4 ay kadar süreceği kaydedildi.

    Liverpool da Arthur Melo sakatlandı #1

    Açığı kapatmak için ekstra idman yapıyordu

    Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken Melo'nun fiziksel yetersizliği nedeniyle 21 Yaş Altı takıma gönderilerek ekstra idmanlarla fiziksel açığını kapatmaya çalıştığı biliniyordu.

    Bu sezon Premier Lig'de 13 dakika forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Melo, transferin son gününde Juventus'tan 4,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılmıştı.

    Liverpool da Arthur Melo sakatlandı #2


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