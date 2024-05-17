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Liverpool'da Klopp'un yerine Arne Slot getiriliyor

Liverpool'da Klopp'un yerine Arne Slot getiriliyor İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un gelecek sezon için 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştığı açıklandı.