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    Liverpool'da Mohamed Salah krizi çözülüyor

    Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek Mohamed Salah, Liverpool'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 17:29
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    Liverpool'da Mohamed Salah krizi çözülüyor

    İngiltere Premier Lig'de Watford'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını kayıpsız sürdüren Liverpool'da Mohamed Salah'ın kontrat krizi çözüme kavuşuyor.

    Sezon başından bu yana devam eden görüşmelerde Liverpool, yıldız oyuncunun taleplerini kabul etmezken son yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

    Mirror'da yer alan haberde, Liverpool yönetiminin Salah ile yapılan son görüşmenin ardından Mısırlı oyuncunun gelecek yaz takımdan bonservissiz ayrılmasından endişe duyduğu ve anlaşma yoluna gittiği belirtildi.

    Liverpool da Mohamed Salah krizi çözülüyor #1

    RONALDO'NUN KONTRATINA YAKIN BİR ÜCRET İSTİYOR

    İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Mohamed Salah'ın Cristiano Ronaldo'nun kontratına yakın bir ücret istediği ve Liverpool'dan haftalık 500 bin sterlin talep ettiği kaydedildi. Liverpool yönetiminin bu ücreti çok yüksek bulmasından dolayı, kontrat görüşmelerinin yavaş ilerlediği ifade edilmişti.

    Liverpool da Mohamed Salah krizi çözülüyor #2

    BÜYÜK KULÜPLER PEŞİNDE

    AS ve Marca'da çıkan haberlerde, Barcelona'nın Mohamed Salah'ın durumunu yakından takip ettiği ve Erling Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde Salah'a yöneleceği ifade edildi. Katalan ekibine ek olarak Real Madrid ve Paris Saint Germain'in de Salah'ı transfer edebilmek için girişimde bulunabileceği belirtilmişti.

    SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK

    Mirror'ın haberinde, Liverpool'un Salah ile imzalayacağı yeni sözleşmenin bir yılı opsiyonlu 4 yıllık olacağı belirtildi. Haberde, Salah'ın kariyerinin sonuna kadar Liverpool'da kalmayı planladığı ifade edildi.

    2018-19 sezonun başında Roma'da Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, haftalık 200 bin sterlin kazanıyor. İmzalanacak yeni sözleşmenin ardından Mısırlı yıldızın kazancının en az iki katına çıkması bekleniyor. Liverpool formasıyla bu sezn 28'i Premier Lig'de olmak üzere 37 maça çıkan Mohamed Salah, 28 gol ve 10 asist kaydetti.


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