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- Liverpool'da Real Madrid otobüsüne taşlı saldırı
Liverpool'da Real Madrid otobüsüne taşlı saldırı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında oynanacak Liverpool-Real Madrid karşılaşması öncesi ev sahibi kulübün taraftarları, konuk ekibin otobüsüne taşlı saldırıda bulundu.
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 22:23
- Güncelleme : 14.04.2021 - 22:41
İspanya'da 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında İngiltere'de Liverpool ile karşılaşan Real Madrid ekibinin otobüsü, bir grup holigan tarafından taşlandı.
LİVERPOOL'DAN KINAMA
Real Madrid takım otobüsünün taşlı saldırıya mağruz kalması sonrası
Liverpool, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.