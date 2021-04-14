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    Liverpool'da Real Madrid otobüsüne taşlı saldırı

    Liverpool'da Real Madrid otobüsüne taşlı saldırı

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında oynanacak Liverpool-Real Madrid karşılaşması öncesi ev sahibi kulübün taraftarları, konuk ekibin otobüsüne taşlı saldırıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 22:23
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 22:41
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    İspanya'da 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında İngiltere'de Liverpool ile karşılaşan Real Madrid ekibinin otobüsü, bir grup holigan tarafından taşlandı.

    LİVERPOOL'DAN KINAMA

    Real Madrid takım otobüsünün taşlı saldırıya mağruz kalması sonrası
    Liverpool, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

    Liverpool'da Real Madrid otobüsüne taşlı saldırı-Video

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