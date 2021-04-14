Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında oynanacak Liverpool-Real Madrid karşılaşması öncesi ev sahibi kulübün taraftarları, konuk ekibin otobüsüne taşlı saldırıda bulundu.

İspanya'da 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında İngiltere'de Liverpool ile karşılaşan Real Madrid ekibinin otobüsü, bir grup holigan tarafından taşlandı.

LİVERPOOL'DAN KINAMA

Real Madrid takım otobüsünün taşlı saldırıya mağruz kalması sonrası

Liverpool, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Liverpool'da Real Madrid otobüsüne taşlı saldırı-Video