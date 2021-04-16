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    Liverpool'da yeniden Luis Suarez sesleri

    Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez yıllar sonra yeniden Liverpool forması giyebilir.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 10:31
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    Liverpool'da yeniden Luis Suarez sesleri

    Sezon başında Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Premier Lig'e dönebilir.

    Deportes Cuatro'da yer alan habere göre Liverpool, Mohamed Salah'ın ayrılma ihtimalini değerlendirerek Mısırlı yıldızın yerini eski oyuncusu Luis Suarez ile doldurmayı hedefliyor.

    ATLETİCO’DA MUTLU ANCAK GELECEK TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

    Luis Suarez'in Atletico Madrid'de mutlu olduğu ancak gelecek teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor. Uruguaylı golcü için Liverpool'un yanı sıra David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami de var.

    34 yaşındaki golcü sezon başında 7 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Luis Suarez bu sezon Atletico formasıyla 32 maçta 19 gole imza attı.

    Liverpool da yeniden Luis Suarez sesleri #1

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