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    Liverpool'dan Arsenal'e 4 gol

    İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Arsenal'ı 4-0 mağlup etti.
    • AA
    • 20.11.2021 - 23:28
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    Liverpool'dan Arsenal'e 4 gol

    Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal'ı ağırlayan Liverpool, Sadio Mane'nin 39, Diogo Jota'nın 52, Muhammed Salah'ın 73 ve Takumi Minamino'nun 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

    LIVEPOOL MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRADA

    İki hafta sonra galip gelen ve 25 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde ikinci sıraya yükseldi. Sekiz hafta sonra mağlup olan Arsenal ise 20 puanla 5. basamakta yer aldı.

    Liverpool dan Arsenal e 4 gol #1

    Liverpool dan Arsenal e 4 gol #2

    Liverpool dan Arsenal e 4 gol #3

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