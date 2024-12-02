Liverpool'dan ayrılıyor mu? Mohamed Salah'tan açıklama geldi

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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında lider Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Manchester City ile sahasında karşılaştı.

Liverpool, Manchester City'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Kırmızılar galibiyet serisini 4'e yükseltirken, City ise üst üste 4. maçını kaybetti.

SALAH'TAN AYRILIK SİNYALİ

Bu maçın ardından ise Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mohamed Salah yeniden ayrılık sinyali verdi.

Geçtiğimiz hafta kulüpten yeni sözleşme ile ilgili bir şey gelmediğini söyleyen Salah, Manchester City maçının ardından, yeni sözleşme için, "Dürüst olmak gerekirse bu kafamın içinde." dedi.

"ANFIELD'DA OYNAYACAĞIM SON MANCHESTER CITY MAÇIYDI"

"Şu ana kadar bu Liverpool için Anfield'da oynayacağım son Manchester City maçıydı. Bu yüzden sadece tadını çıkarıp keyif alacaktım." diyen Salah, Anfield'daki atmosfer konusunda gelen soruya, "Atmosfer inanılmazdı. Anfield'da gol atmak ve kazanmak her zaman özel bir duygudur. Taraftarlar ilk dakikadan itibaren arkamızdaydı. Evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden buradaki her saniyenin keyfini çıkartacağım. Umarım ligi kazanırız ve neler olacağını görürüz." ifadelerini kullandı.

BENZER AÇIKLAMAYI DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Salah, bu sezon deplasmanda oynanan Manchester United maçının ardından da bu maçın Liverpool ile Old Trafford'de oynadığı son karşılaşma olabileceğini söylemişti.

PSG, PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan Salah için Paris Saint-Germain'in harekete geçtiği öne sürüldü.

Fransız medyasında yer alan habere göre, PSG'nin 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için temaslara başladığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

2017 yılından bu yana Liverpool formasını giyen Salah, kulübün efsane isimleri arasına girmeyi başardı.

55 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncu, Liverpool formasını 369 kez giydi. Salah bu maçlarda 224 gol ve 100 asistle mücadele etti.