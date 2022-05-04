Liverpool'dan dudak uçuklatan hücum performansı

Liverpool, bu sezon attığı gol sayısı ile kendi rekorlarını kırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandıkları ve turnuvada finale yükseldikleri karşılaşmada kendi rekorlarını da kırdı.

OPTA verilerine göre Liverpool, 2021-22 sezonundaki 57. maçında 139. golünü attı ve kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol attıkları sezon ile tarihe geçti.

Rekorlarını geliştirecekler

Liverpool, Premier Lig'de oynayacağı 2 maç ve Şampiyonlar Ligi finali ile beraber bu rekorlarını geliştirmeye çalışacak.