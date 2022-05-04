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- Liverpool'dan dudak uçuklatan hücum performansı
Liverpool'dan dudak uçuklatan hücum performansı
Liverpool, bu sezon attığı gol sayısı ile kendi rekorlarını kırdı.
- 04.05.2022 - 11:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandıkları ve turnuvada finale yükseldikleri karşılaşmada kendi rekorlarını da kırdı.
OPTA verilerine göre Liverpool, 2021-22 sezonundaki 57. maçında 139. golünü attı ve kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol attıkları sezon ile tarihe geçti.
Rekorlarını geliştirecekler
Liverpool, Premier Lig'de oynayacağı 2 maç ve Şampiyonlar Ligi finali ile beraber bu rekorlarını geliştirmeye çalışacak.