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    Liverpool'dan dudak uçuklatan hücum performansı

    Liverpool, bu sezon attığı gol sayısı ile kendi rekorlarını kırdı.
    • 04.05.2022 - 11:30
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    Liverpool'dan dudak uçuklatan hücum performansı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandıkları ve turnuvada finale yükseldikleri karşılaşmada kendi rekorlarını da kırdı.

    OPTA verilerine göre Liverpool, 2021-22 sezonundaki 57. maçında 139. golünü attı ve kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol attıkları sezon ile tarihe geçti.

    Rekorlarını geliştirecekler

    Liverpool, Premier Lig'de oynayacağı 2 maç ve Şampiyonlar Ligi finali ile beraber bu rekorlarını geliştirmeye çalışacak.

    Liverpool dan dudak uçuklatan hücum performansı #1


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