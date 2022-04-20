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    Liverpool'dan Manchester United'da 4 gol

    Liverpool'dan Manchester United'da 4 gol

    İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında Liverpool, Manchester United'ı 4-0 mağlup ederek zirveye yükseldi.
    • 20.04.2022 - 00:48
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    Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, averajla 5. basamakta yer alan Manchester United'ı ağırladı.

    Taraftarlardan Ronaldo için destek alkışı

    Anfield Stadı'nı dolduran taraftarlar, yeni doğan bebeğini kaybetmesi nedeniyle sahaya çıkamayan Cristiano Ronaldo için 7. dakikada anlamlı bir davranışta bulundu.

    Stattaki herkes ayağa kalktı ve Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

    Liverpool dan Manchester United da 4 gol #1

    Liverpool, ManU'yu 4 golle devirdi

    Liverpool, Diaz'ın 5, Salah'ın 22 ve 85, Mane'nin 68. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı.

    Liverpool dan Manchester United da 4 gol #2

    13 maçlık seri ve maç fazlasıyla lider oldular

    Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 karşılaşmaya, puanını ise 76'ya çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    54 puanda kalan Manchester United ise 6. sıraya geriledi.

    Liverpool dan Manchester United da 4 gol #3

    Liverpool dan Manchester United da 4 gol #4

    Liverpool dan Manchester United da 4 gol #5

    Liverpool dan Manchester United da 4 gol #6

    Liverpool dan Manchester United da 4 gol #7


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