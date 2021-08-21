Liverpool'dan Mohamed Salah’a rekor maaş

İngiliz devi Liverpool, maaşında iyileştirme planladığı yıldızı Mohamed Salah’a kulüp tarihindeki en yüksek maaş ödemesini yapacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takımın yıldızı Mohamed Salah'ın maaşında iyileştirme yapacak.

Mısırlı futbolcunun haftalık maaşı 200 binden, 230 bin Pound'a çıkarılacak.

KULÜP TARİHİNDE EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Bir yıl içerisinde toplam 11.1 milyon Euro kazanacak olan Salah, kulüp tarihinde en çok maaş ödemesi yapılacak futbolcu olacak.

Kırmızılılar'da şu anda en çok kazanan isim ise 220 bin Pound ile Virgil van Djik.