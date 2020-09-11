Liverpool'dan türbanlı forma tanıtımı

İslamofobi vakalarının en çok bulunduğu yerleden biri olan ingiltere'de Liverpool, türbanlı forma tanıtımı yaparak dikkat çekti.

Daha önce İslamofobi vakalarıyla birçok kez gündeme gelen Liverpool taraftarları Müslüman futbolcuları Sadio Mane ve Mohamed Salah'ın takıma katılmasının ardından olumlu yönde gösterdiği değişimle dikkat çekiyor.

TÜRBANLI FORMA TANITIMI

İyiye gidişin en önemli göstergelerinden bir tanesi de yeni sezon forma tanıtımında türbanlı bir kadının yer almasıydı.

Yeni sezon forma tanıtımları kapsamında türbanlı bir kadına da forma tanıtımı kataloğunda yer veren Liverpool, Müslüman taraftarlardan da tam not aldı.

LIVERPOOL'DA İSLAMOFOBİ AZALDI

Haziran ayında açıklanan bir araştırma sonucunda Stanford Üniversitesi, 27 yaşındaki Mohamed Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından bugüne kadar geçen sürede kentteki İslamofobi olayları yüzde 18,9 azaldığını duyurdu.

Araştırmada, Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı İslam karşıtı paylaşımların da diğer büyük takımların taraftarlarına göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.