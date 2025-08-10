Liverpool'u penaltılarda geçen Crystal Palace, Community Shield'i kazandı

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup'ın sahibi Crystal Palace, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin normal süresi 2-2 berabere sona erdi.
Liverpool'un gollerini 4. dakikada Ekitike ve 21. dakikada Frimpong atarken Crystal Palace'ın sayılarını 17. dakikada penaltıdan Jean-Philippe Mateta ve 77. dakikada Ismaile Sarr kaydetti.
CRYSTAL PALACE TARİH YAZDI
Community Shield formatı gereği uzatma devreleri oynanmadı ve direkt penaltılara gidildi.
Tarihinde ilk kez Community Shield oynayan Crystal Palace, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.