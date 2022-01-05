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    Liverpool'un kalesi Karius'a emanet

    Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 19:02
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    Liverpool'un kalesi Karius'a emanet

    Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'a yeniden Liverpool kalesine geçme umudu doğdu.

    Liverpool'un kalecileri Alisson, Kelleher ve Adrian gibi isimlerin Covid-19 semptomları göstermesinden sonra testi negatif veren Loris Karius, Arsenal karşılaşması ertelenmezse kaleye geçecek.

    HATALI GOLLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

    Liverpool, takım içindeki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, Perşembe günü Arsenal ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasının, ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

    Karius, Liverpool kalesini son olarak 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı korumuş ve yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

    Liverpool un kalesi Karius a emanet #1


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