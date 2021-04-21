Liverpool Kulübü sahibi John W Henry, takımın menajeri Jürgen Klopp, taraftar ve Süper Lig'e karşı çıkan herkesten özür diledi.

Liverpool, dün Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini duyurmuştu.

Bugün de kulübün Amerikalı sahibi John W Henry, herkesten özür dilediği bir video yayınladı.

“TÜM LİVERPOOL TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLERİM”

Kırmızılar'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Henry, "Son 48 saatte neden olduğum şeylerden dolayı tüm Liverpool taraftarlarından özür dilerim. Taraftarlar olmadan bu sporun ayakta duramayacağını gördük. İngiltere'deki kimse farklı düşünmüyor. Son 48 saatte tavrınızı çok net belli ettiniz. Sizi duyduk, sizi duydum." dedi.

Liverpool'un sahibi Henry, özür videosu yayınladı İZLE



KLOPP’TAN DA ÖZÜR DİLEDİ

Çok üzgün olduğunu belirten kulüp sahibi, "Ayrıca Jürgen, Billy, oyuncular ve Liverpool'u daha da gururlandırmak için çalışan herkesten özür dilerim. Onların bunun oluşmasında bir sorumlulukları yok.

Onlar en çok altüst olan kişiler. En çok da bu üzüyor. Onlar kulüplerini seviyorlar ve her gün sizi gururlandırmak için çalışıyorlar." diye konuştu.