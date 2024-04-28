Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı devirdi Arsenal, Premier Lig'de derbi maçında Tottenham'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk iddiasına devam etti.

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İngiltere Premier Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oldu. Londra derbisinde ezeli rakipler Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Arsenal oldu.

Arsenal, ilk yarıda farkı açtı

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pierre-Emile Höjbjerg'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Bukayo Saka ile farkı 2'ye çıkardı.

38. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz, takımının 3. golünü attı ve mücadelenin ilk yarısı, deplasman ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Tottenham, mağlubiyeti önleyemedi

Maçın ikinci yarısında ise Cristian Romero, 64. dakikada Tottenham'ın ilk golünü attı. Dakikalar 87'yi gösterirken Tottenham'dan Heung-Min Son, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

Haftaya Tottenham - Chelsea derbisi var

Müsabaka bu skorla sonuçlanırken, son şampiyon Manchester City ile birlikte şampiyonluk yarışı veren kırmızı-beyazlılar, puanını 80'e yükseltti ve 2 maçı eksik olan rakibi ile puan farkını 4'e çıkardı.

İlk 4'e girme hedefi olan Tottenham ise 60 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki maçta Arsenal, Bournemouth'u konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek.