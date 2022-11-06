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    Londra derbisinde kazanan Arsenal

    Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda ezeli rakibi Chelsea'yi 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
    • 06.11.2022 - 17:01
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    Londra derbisinde kazanan Arsenal

    İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Graham Potter'ın ekibi Chelsea ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal, Londra Derbisi'nde karşı karşıya geldi.

    Stamford Bridge oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0 kazanırken galibiyet golü 63. dakikada Gabriel Magalhaes'ten geldi.

    Chelsea, evinde 3 maçtır ezeli rakibine yeniliyor

    Ezeli rakiplerinden Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, bu galibiyetle birlikte Stamford Bridge'de oynadığı son 3 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi.

    Bundan önceki 2 senede Arsenal, 4-2 ve 1-0'lık galibiyetler elde etmişti.

    Londra derbisinde kazanan Arsenal #1

    Arsenal liderliğini sürdürdü

    Bu sonuçla beraber ligde 34 puana ulaşan Arsenal liderliğini sürdürürken, Chelsea 21 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Arsenal deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşırken Chelsea, Newcastle United'a konuk olacak.

    Londra derbisinde kazanan Arsenal #2

    Londra derbisinde kazanan Arsenal #3

    Londra derbisinde kazanan Arsenal #4


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