Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı

Napoli'nin yıldız hücum oyuncusu Lorenzo Insigne'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.



