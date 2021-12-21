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    Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı

    Napoli'nin yıldız hücum oyuncusu Lorenzo Insigne'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 18:33
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    Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah yapılan test sonrası Lorenzo Insigne'nin sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıktı. Oyuncu izolasyon süresini evinde geçirecek." bilgisi verildi.

    Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı #1

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