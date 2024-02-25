Loris Karius, 1 yıl sonra ilk kez forma giydi Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius, Newcastle United'la 1 yıl aranın ardından ilk kez maça çıktı. Alman file bekçisinin forma giydiği maçta Arsenal, Newcastle'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta mücadelesinde Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip Arsenal oldu.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Sven Botman (KK), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior kaydetti.

Newcastle United'ın golü ise 84. dakikada Joe Willock'tan geldi.

1 yıl aranın ardından kalede

Newcastle United'ın üçüncü kalecisi konumundaki eski Beşiktaşlı Loris Karius, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karius, kalesine gelen 8 isabetli şutun 4'üne engel olamadı.

Alman eldiven tam 1 yıl sonra bir maça çıktı. Karius, son olarak Lig Kupası finalinde kalesini korumuştu.

26 Şubat 2023'te oynanan Manchester United'le oynanan maçta Newcastle rakibine 2-0'lık skorla yenilmişti.

Yıllar sonra Premier Lig'de maça çıktı

30 yaşındaki isim, 2018'den bu yana ilk kez de bir Premier Lig maçına çıkmış oldu.

Karius, son Premier Lig maçına Liverpool forması ile Brighton karşısında çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Liverpool, bu maçı 4-0 kazanmıştı.

Beşiktaş döneminde eleştirilmişti

1 milyon euro piyasa değerine sahip olan Karius, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.

O dönemde yediği gollerle eleştirilerin odağında olan deneyimli kaleci, siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Union Berlin'e transfer olmuştu.

Beşiktaş kalesini 67 kez koruyan Karius, bu maçlarda 95 gol yedi.