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    Loris Karius çıktığı ilk maçta 3 gol yedi

    Union Berlin forması giyen Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kalesini gole kapatamadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 12:08
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    Loris Karius çıktığı ilk maçta 3 gol yedi

    Union Berlin, Almanya Kupası'nda Paderborn ile karşı karşıya geldi.

    Union Berlin, Paderborn'a 3-2 mağlup olarak kupadan elenirken ilk maçına çıkan Loris Karius, ikinci lig takımından 3 gol yiyerek maçın en kötülerinden birisi oldu.

    4 ŞUTUN 3'Ü GOL OLDU

    Beşiktaş'ın eski kalecisi, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarırken yenilen 3 gole engel olamadı.

    Maçın ardından Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'un arkasında dururken ''Karius çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız.'' sözlerini kullandı.

    Loris Karius çıktığı ilk maçta 3 gol yedi #1

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