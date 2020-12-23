Loris Karius çıktığı ilk maçta 3 gol yedi

Union Berlin forması giyen Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kalesini gole kapatamadı.

Union Berlin, Almanya Kupası'nda Paderborn ile karşı karşıya geldi.

Union Berlin, Paderborn'a 3-2 mağlup olarak kupadan elenirken ilk maçına çıkan Loris Karius, ikinci lig takımından 3 gol yiyerek maçın en kötülerinden birisi oldu.

4 ŞUTUN 3'Ü GOL OLDU

Beşiktaş'ın eski kalecisi, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarırken yenilen 3 gole engel olamadı.

Maçın ardından Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'un arkasında dururken ''Karius çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız.'' sözlerini kullandı.