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    Loris Karius iyice dibe vurdu

    Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius, Union Berlin'de henüz forma şansı bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 13:07
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    Loris Karius iyice dibe vurdu

    Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.

    HİÇ OYNATILMADI

    Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Karius, 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da henüz forma şansı bulamadı.

    Ligin flaş takımı Union Berlin, 5. sırada bulunup büyük bir sürprize imza atarken Karius yedek kulübesinde kaldı.

    Loris Karius iyice dibe vurdu #1

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