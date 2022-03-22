Louis van Gaal: Dünya Kupası'nın Katar'da olması saçmalık

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, Katar'ın 2022 Dünya Kupası ev sahipliğinin arkasındaki gerçek nedenlerin para ve ticari çıkarlar olduğunu söyledi.

FIFA'nın, 2022 Dünya Kupası ev sahipliğini Katar'a vermesi büyük eleştilere yol açmıştı.

Katar'da stadyumların inşası sırasında binlerce göçmen işçinin öldüğüne dair haberler, ülkenin insan hakları ihlalleri ve taraftarların güvenliğine ilişkin endişeler, turnuvanın ülkeden alınması yönünde çağrılara yol açmıştı. Ancak FIFA, futbolu daha küresel hale getirme ve daha fazla ülkede yeni hayran kitlelerine ulaşma arzularından bahsederek bu kararın arkasında durdu.

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal de FIFA'nın kararını eleştiren son isim oldu.

"SAÇMA BİR KARAR"

NTV Spor'un Mirror'a dayandırdığı haberine göre, Louis van Gaal, 2022 Dünya Kupası'na Katar'ın ev sahipliği yapma kararını 'saçmalık' olarak değerlendirdi.

Hollandalı teknik adam gazetecilere verdiği demeçte, "Daha önceki basın toplantılarında da söylemiştim. Bence Dünya Kupası'nın orada olması saçma bir karar. FIFA'nın futbolu geliştirmek istediğini söylediği bir ülkede oynuyoruz. Bu saçmalık ama önemli değil. Bu karar parayla ve ticari çıkarla ilgili çünkü FIFA'da bu önemli. Benim bu uzmanlığımla neden FIFA veya UEFA'da herhangi bir komitede yer almadığımı düşünüyorsunuz? Çünkü bu tür organizasyonlara her zaman karşı çıktım. Bunu Katar'da da söyleyebilirim ama bu, dünyanın sorundan kurtulmasına yardımcı olmaz." ifadelerini kullandı.

Birçok oyuncu ve milli takım, Katar'a Dünya Kupası'nı verme kararını eleştirmişti.