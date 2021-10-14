Euro
10.6169
0.7%
Dolar
9.1512
0.81%
Altın
526.35
0.53%
Borsa
1.414
0%
Bitcoin
528.069
4.03%
EXEN Coin
22.03
1.99%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Lucas Hernandez'e 6 ay hapis cezası

    Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez 'toplum içinde aile içi şiddet' suçundan hüküm giyerek hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA
    • 14.10.2021 - 03:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lucas Hernandez'e 6 ay hapis cezası

    İspanyol basınına yansıyan mahkeme kararına göre, "Toplum içinde aile içi şiddet" suçundan hüküm giyen futbolcu Lucas Hernandez'in 19 Ekim'de Madrid'de mahkemeye çıkarak, kendi seçeceği İspanya'daki bir cezaevinde hapis yatması gerektiği ifade edildi.

    EŞİYLE SOKAKTA KAVGA ETMİŞTİ

    Cezaya konu olan olayın, Lucas Hernandez'in Atletico Madrid'de oynadığı dönemde, 3 Şubat 2017 tarihinde olduğu, Fransız futbolcunun o dönem eşi olan Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga etmesi sonrasında "toplum içinde aile içi şiddet" suçlamasıyla her ikisi hakkında da suçlama yapıldığı belirtildi.

    Lucas Hernandez e 6 ay hapis cezası #1

    6 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

    Bu suçlamadan dolayı "6 ay boyunca uzaklaştırma" cezası alan çiftin buna rağmen balayına gittiği ve dönüşte Hernandez'in Madrid havaalanında gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

    Lucas Hernandez e 6 ay hapis cezası #2

    6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

    İspanyol mahkemesinin, 2019 aralık ayında Hernandez hakkında 6 ay hapis cezası verdiği ve futbolcunun yaptığı itirazın, geçmişte benzer bir olaydan (kadına yönelik şiddet) hüküm giymesinden dolayı reddedildiği ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir