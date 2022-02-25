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    Lucescu, arabasıyla Kiev'den ayrıldı

    Lucescu, arabasıyla Kiev'den ayrıldı

    Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, kulüp yönetiminin tavsiyesiyle Kiev'den ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:56
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    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması spor dünyasını da etkiledi. Ülkede lig ertelendi, büyük çaptaki uluslararası organizasyonların geleceği de belirsizliğini koruyor.

    Türkiye'de uzun süre görev yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, daha önce yaptığı açıklamalarda "Ben bir korkak değilim. 2014'te Donetsk'teki karışıklık başladığında bile oradan ayrılmamıştım.

    Lucescu, arabasıyla Kiev den ayrıldı #1

    "BEN AYRILIRSAM KÖTÜ ÖRNEK OLURUM"

    Bunu asla yapmam. Ben ayrılırsam insanlara kötü örnek olurum. Onları korkuya ve paniğe sevk ederim. Umalım da durum çok kötüye gitmesin." demişti.

    Lucescu, arabasıyla Kiev den ayrıldı #2

    KİEV'DEN AYIRILIYOR

    Gazeteci Emanuel Roşu'nun verdiği habere göre ise Dinamo Kiev yönetimi, Lucescu'ya Kiev'den ayrılmasını tavsiye etti. Lucescu da bu görüşmenin ardından özel aracıyla Kiev'den ayrılma kararı aldı.

    Lucescu, arabasıyla Kiev den ayrıldı #3


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