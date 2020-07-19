Lucescu: Emre'yi Inter'e ben tavsiye etmiştim

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, dönemin Inter Başkanı Massimo Moratti'yi arayarak Emre ve Mutu'yu alması için tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun Inter formasını giymesindeki rolünü açıkladı.

Inter'in teknik direktörü olan ancak bu transferden bir süre önce İtalyan ekibinden ayrılan, sonrasında Rapid Bükreş ve Galatasaray'ın başına geçen Lucescu, Inter başkanı Massimo Moratti'ye Emre'yi transfer etmesini kendisinin tavsiye ettiğini söyledi.

"BEN TAVSİYE ETTİM"

İtalyan basınına konuşan Rumen çalıştırıcı "Moratti her zaman bir centilmen olmuştur. Ben Inter'den ayrıldıktan sonra da birbirimizle iletişim halinde olmaya devam ettik. O kadar ki, kendisine Mutu ve Emre Belözoğlu'nu ben tavsiye ettim." dedi.

Inter'de 2001-05 arası dönemde bulunan Emre Belözoğlu, Milano ekibinin formasını 115 maçta giydi.