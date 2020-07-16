Lucescu hocalığı bırakıp emlak sektörüne atıldı

Son olarak A Milli Takımımızı çalıştıran Mircea Lucescu, bir süredir boşta bulunuyordu. Rumen teknik adamın Bükreş'te apartman kompleksleri inşa ettiği öğrenildi.

Mircea Lucescu, futboldan iyice uzaklaştı...

Uzun süredir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın, Bükreş şehrinde apartman kompleksleri inşa ederek emlak sektörüne giriş yaptığı öğrenildi.

74 yaşındaki teknik direktör, Rumen iş adamı Dimciu Tasu ile birlikte açık artırmada alınan bir arsada, içinde 200 apartman olan bir kompleksin inşaatına başladı.

ROMANYA'NIN EN ZENGİNLERİNDEN

Lucescu kariyerinde, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Galatasaray, Zenit gibi takımların yanı sıra Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

Rumen teknik adam kariyeri boyunca, 8 Ukrayna Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa gibi başarılar elde etti.

Lucescu, 33 milyon avroyu aşan serveti ile Romanya futbolunun en zengin isimlerinden birisi olarak görülüyor.