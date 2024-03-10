Luis Enrique: Mbappe'ye gelecekte en iyisini diliyorum Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Reims maçının ardından Kylian Mbappe hakkında "Ona gelecekte en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı. Enrique'nin bu sözleri Mbappe'nin kesin olarak PSG'den ayrılacağı yönünde yorumlandı.

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Paris Saint-Germain ile Reims, Ligue 1'in 25. haftasında Parc des Princes Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 6. dakikasında Reims, Marshall Munetsi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 17. dakikasında Yunis Abdelhamid'in kendi kalesine attığı gol ile PSG, beraberliği yakalarken 19. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 2-1 öne geçti.

Reims, 45. dakikada Oumar Diakite'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla PSG, ligde üst üste 3. beraberliğini aldı.

"Gelecekte sadece en iyisini dileyebilirim"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İspanyol teknik adam, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı Real Madrid ile anılan Mbappe için, şu ifadeleri kullandı:

Mbappe'ye gelecekte sadece en iyisini dileyebilirim. O, inanılmaz bir oyuncu, çok iyi bir insan. Ona en iyinin en iyisini diliyorum.

Sözleşmesi bitecek olan Mbappe, maça yedek başladı

Ayrıca Reims karşısında Enrique'nin, "Onsuz oynamaya alışmalıyız" dediği Mbappe, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Mbappe, 73'te Gonçalo Ramos yerine oyuna dahil oldu.

PSG'de bu sezon 35 maçta 34 gol, 7 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.