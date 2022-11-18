Luis Enrique: Messi eşsiz bir oyuncu

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü olan Luis Enrique, Arjantinli yıldız Lionel Messi, hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

2022 Katar Dünya Kupası'nda İspanya ile şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Luis Enrique, Barcelona'dan eski öğrencisi Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Birbirimize çok iyi davranıyoruz"

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Sahip olduğumuz ilişki ortada. Birbirimize çok iyi davranıyoruz. Bu her zaman böyle olmuştur. Çok baskı altında çalışıyoruz. Bu yüzden hata yapmamız normal." dedi.

"Messi eşsiz bir oyuncu"

Lionel Messi'nin kendisiyle ilgili olumlu anlamda konuşmasına değinen Enrique, "Messi eşsiz bir oyuncu, bunu hep söylemişimdir. Ona bir şeyler verebildiysem ve o da bunu açıkça dile getirdiyse hedefe ulaşılmıştır demektir. Bütün oyunculara karşı yapmak istediğim şey bu." ifadelerini kullandı.

"Luis Enrique ile çok iyi bir takım haline gelmiştik"

Messi daha önce yaptığı açıklamada, "Luis Enrique ile çok iyi bir takım haline gelmiştik. O dönem Barcelona'dan ayrılmasını istememiştik ama o ayrılığı seçti." şeklinde konuşmuştu.